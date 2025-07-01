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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوطنية للانتخابات: الإقبال على صناديق الاقتراع ليس مجرد حق بل مسؤولية وأمانة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي أمانة وطنية ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن، مشددًا على أن الإقبال على صناديق الاقتراع هو التعبير الحقيقي عن وعي الشعب المصري واستقراره.

نشر كشوف المرشحين 11 يوليو.. والدعاية تبدأ 18 يوليو

أوضح رئيس الهيئة أن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ستُعلن يوم الخميس 11 يوليو 2025، تمهيدًا لانطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية التي تبدأ في 18 يوليو وتستمر حتى موعد الصمت الانتخابي.

التصويت في الخارج 1 و2 أغسطس.. والداخل 4 و5 أغسطس

ووفقًا للجدول الزمني المعلن، تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين في الخارج يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس، بينما تُعقد في الداخل يومي الأحد والإثنين 4 و5 أغسطس.

جولة الإعادة (إن وجدت):

من المقرر أن تُعقد جولة الإعادة في حال الحاجة إليها في الخارج يومي الجمعة والسبت 15 و16 أغسطس، وفي الداخل يومي الأحد والإثنين 18 و19 أغسطس.

المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نشر كشوف المرشحين 11 يوليو

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