تصميم تطبيق إلكتروني لتسهيل عملية تصويت المواطنين في انتخابات الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات اللوجستية استعدادا لانعقاد انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم استحداث عدد من الإجراءات لتسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

وأضاف التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: تم التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة الأمور الخاصة بتصويت المصريين في الخارج.

وأوضح أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ، واستبعاد المتوفين في ضوء بيانات وزارة الصحة.

ولفت إلى أنه تم إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها في إطار ما حدده القانون.

وأشار إلى أنه تم تصميم تطبيق الكتروني للهيئة يستخدم لأول مرة، ومن خلاله يمكن للمواطنين معرفة كثافات الحضور باللجان، لتقدير الوقت المناسب وسيطلق رسمي قبل بداية الانتخابات بفترة مناسبة.