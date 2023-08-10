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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب يقبله .. اعتراف صادم من أوكرانيا بشأن فسادها

أوكرانيا
أوكرانيا

ادعى وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، أن الداعمين الغربيين لكييف يقبلون أن الفساد المستشري في البلاد لن يتم القضاء عليه على المدى القصير.

وفي حديثه إلى إذاعة أوروبا الحرة / راديو ليبرتي، التي تمولها الدولة الأمريكية، أعلن مارشينكو أن الفساد في أوكرانيا في أدنى مستوى له منذ عقدين من الزمن وانخفض 'تماما تحت المراقبة العامة'.

وردا على سؤال حول كيفية وصوله إلى هذا الاستنتاج، أصر مارشينكو على أنه جاء من 'التجربة، والشعور الغريزي، وفهم معين للأرقام.

وقال مارشينكو إن “شركاء أوكرانيا مستعدون لقبول أنه قد يكون لدينا فساد”، مشيرا إلى أن الفساد اتخذ أشكالا جديدة بسبب الصراع مع روسيا.

واعترف بأن الفضائح تواصل تكثيف الضغط على كييف، مضيفا أنه في حين أن وكالات مكافحة الفساد والمنظمات العامة تحقق نتائج، فإنها غالبا ما تأتي فقط بعد عمليات طويلة.

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وتعليقا على العديد من التقارير عن الكسب غير المشروع في وزارة الدفاع الأوكرانية، أقر مارشينكو بأن «هناك أسئلة لجميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الدفاع، للأسف».

كييف

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