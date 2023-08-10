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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستنسخ الطائرات الإيرانية بدون طيار لمهاجمة أوكرانيا

صدى البلد

بدأت روسيا في صنع نسخ من طائرات مسيرة هجومية حصلت عليها من إيران العام الماضي وتستخدمها في القتال ضد القوات الأوكرانية على الرغم من العقوبات المفروضة لتعطيل إنتاج البلاد للأسلحة، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة أبحاث الأسلحة، اليوم الخميس.

 

وبحسب ما نشرته نيويورك تايمز، سافر باحثون إلى كييف في أواخر يوليو وتفقدوا حطام طائرتين بدون طيار تم استخدامهما في القتال في جنوب شرق أوكرانيا. يبدو أن كلاهما من طراز طائرات شاهد -136 الإيرانية، لكنهما يحتويان على وحدات إلكترونية تتطابق مع المكونات التي تم الكشف عنها في وقت سابق أنها من مكونات طائرات المراقبة الروسية بدون طيار.

 

بالإضافة إلى ذلك، قال الباحثون إن المواد المستخدمة في بناء الطائرتين بدون طيار والهيكل الداخلي لهيكل الطائرة تختلف اختلافًا كبيرًا عن تلك التي يُعرف أنها صنعت في إيران.

 

تم استخدام طائرات بدون طيار من قبل كلا المقاتلين في الحرب. بعضها قابل لإعادة الاستخدام ومصمم لمهام المراقبة، مثل الطائرات الصغيرة. البعض الآخر عبارة عن مروحيات رباعية متوفرة تجارياً يمكنها التجسس على قوات العدو أو مهاجمتهم بإلقاء قنابل يدوية صغيرة. 

 

في سبتمبر، بدأت روسيا في استخدام طائرات شاهد إيرانية الصنع لمهاجمة عمق أوكرانيا. يُعتقد أنها تحمل حوالي 80 رطلاً من المتفجرات ويبلغ مداها حوالي 600 ميل.

 

قال داميان سبليترز، الذي قاد تحقيقات مجموعة أبحاث الأسلحة: "ستسمح هذه النسخة الجديدة لروسيا بمواصلة أنماط هجومها واعتمادها على هذه الطائرات بدون طيار أحادية الاتجاه". "لذا فإن حقيقة أنهم يصنعونها محليًا ستسمح لهم بالاستمرار في الاعتماد عليها."

 

يقول خبراء الأسلحة إن كلا من الشاهد والنسخة الروسية الصنع تستخدمان إشارات الملاحة عبر الأقمار الصناعية للطيران إلى مواقع الهدف.

 

فرضت إدارة بايدن عقوبات كاسحة ضد روسيا فور غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022 والتي كانت تهدف إلى قطع وصول موسكو إلى الأجهزة الإلكترونية الأجنبية الصنع مثل أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والليزر ومعدات الاتصالات. ولم تمنع هذه الإجراءات روسيا من الحصول على العديد من تلك الأصناف من السوق العالمية واستخدامها في أسلحة متطورة.

 

قال سبليترز: "تثير النتائج التي توصلنا إليها أيضًا أسئلة حول مراقبة الصادرات وإجراءات مكافحة التحويل، حيث نرى أن الكثير من المكونات التي وجدناها مصنوعة بعد فبراير 2022". "لذلك إذا استمروا في الحصول عليها، فمن الواضح أن هناك مشكلة."

 

طائرة شاهد هي واحدة من ثلاثة نماذج على الأقل من الطائرات المسلحة بدون طيار التي زودتها إيران لروسيا منذ سبتمبر. في نوفمبر، وجد الباحثون أن معظم أشباه الموصلات والإلكترونيات الأخرى في هذه الأسلحة جاءت من شركات مقرها في الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

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