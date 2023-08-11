علماء على متن سفينة أبحاث يسحبون شباكهم ليجدوا مخلوقا غريبا .. تفاصيل

أثار مجموعة من العلماء على متن سفينة أبحاث الكثير من الجدل وذلك أثناء قيامهم بسحب شباكهم وذلك بالقرب من القارة القطبية الجنوبية ليجدوا مخلوق غريب يعرف ، باسم Promachocrinus fragarius، أو نجمة ريش الفراولة في القطب الجنوبي وقد تم اصطياده، و له حوالي 20 ذراعا، وتبدو أذرعه السفلية أقصر مقارنة بأذرعه العلوية وهي الأطول ومصقولة بالريش .

وفقا لصحيفة الديلى ستار قد أطلق الباحثون على هذا النوع الجديد باسم فراولة وذلك بسبب "تشابه شكل جسمه مع الفراولة.

وقد كان العلماء يحاولون اصطياد مجموعة من الحيوانات البحرية "النادرة" والمعروفة باسم Promachocrinus، أو نجوم ريش القطب الجنوبي وهي عبارة عن حيوانات "كبيرة" والتي يمكن أن تعيش في أي مكان من 65 قدما إلى 6500 قدم تحت الماء وقد يختلف شكلها عند السباحة