عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

.حسام غالي يتألق في أحدث ظهور رفقة زوجته

حسام غالي وزوجتة
حسام غالي وزوجتة

شارك اللاعب حسام غالي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر حسام غالي في الصورة رفقة زوجته، مرتدين نفس الملابس من نفس الالوان.

حسام غالي لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأحمر الحالي، احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ 41، إذ أنه من مواليد 22 أكتوبر عام 1981، ويمتلك قائد الفريق الأحمر السابق سيرة تاريخية مميزة، حتى استحق لقب "الكابيتانو".

واتجه حسام غالي، إلى العمل الإداري بعد اعتزال كرة القدم في 11 مايو 2018، ويتولى حاليا منصب عضو مجلس إدارة النادي الأحمر

الاعب حسام غالي زوجة حسام غالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلوسي يا حرامي .. زوجة سعد الصغير تثير الجدل برسالة غامضة

شكوى جديدة.. سموحة يفتح النار علي الزمالك أمام اتحاد الكرة.. تفاصيل

إطلالة خطيبة نجل عمرو أديب حديث السوشيال ميديا | شاهد

صور البرومو.. بن شرقي يعود للدوري المصري مقابل 185 مليون جنيه.. تفاصيل

11 درجة كاملة مرة واحدة|الحرارة تهبط إلى مستويات قياسية والأرصاد تفجر مفاجأة

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

هدايا للمواطنين بالخارج والداخل.. 3 قرارات حكومية خاصة بالعقارات والضرائب والمعاشات

مات فجأة| تفاصيل وسبب وفاة طرزان الغربية "أقوى رجل في مصر" .. شاهد

ترشيحاتنا

غلق 60 دارا وتحمل تكلفة العلاج.. التضامن تضع خطة للسيطرة على التشرد

الأردن تتعرض لموجة شديدة الحرارة وتطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

قيادات إخوانية إرهابية علي قوائم الانتربول الدولي

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن تأمين قواته في النيجر

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة وصلت 24 جنيها| تجار تلك المنطقة يبيعون بالسعر الرسمي.. تراجع مفاجئ بأسعار السجائر

طريقة عمل الجلاش.. الحلو والحادق

بسيط للغاية… شاهد لوك لميس الحديدي في خطوبة نجلها

بعد أزمتها الأخيرة| 10 إطلالات لـ رضوى الشربيني عقب عودتها للشاشة

فيديو

فرجت عليه الشارع.. ردود فعل النجمات مع المتحرشين| بعضها مفاجئ

صوت ملائكي.. طفل يبهر رواد مول شهير في حب المصطفى

حكومة الانقلاب في النيجر .. هل تستفز قوى الإيكواس الأفريقية

مقطع فيديو لمحاولة إنقاذ شاب أمريكي من الغرق بأعجوبة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ