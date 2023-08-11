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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خارج مصر.. أول ظهور لـ سيد عبد الحفيظ بعد إقالته من الأهلي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، خلال إجازته خارج مصر. 

 وظهر سيد عبد الحفيظ رفقة 3 أشخاص في إيطاليا، مع غياب الابتسامة عن وجهه بعد رحيله عن القلعة الحمراء. 

صورة متداولة للكابتن سيد عبد الحفيظ في إيطاليا 

 

وكان النادي الأهلي أعلن يوم الجمعة الماضي توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم، وحقق العديد من الإنجازات المحلية والقارية، وعين الأهلي خالد بيبو مديرا للكرة خلفا له.

وأثارت إقالة سيد عبد الحفيظ ضجة واسعة في الشارع الرياضي، في ظل غموض الأسباب التي دفعت إدارة القلعة الحمراء لاتخاذ هذا القرار.

 

راحة 20 يوما
 

يذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر منح لاعبي فريقه راحة 20 يوما، بعد انتهاء موسم 2022-2023.

سيد عبد الحفيظ الأهلى النادي الأهلي مصر خالد بيبو

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