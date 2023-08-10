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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد سيد عبد الحفيظ.. شوبير يكشف حقيقة إقالات جديدة في الأهلي

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود إقالات جديدة داخل النادي الأهلي، بعد الإطاحة بـ سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”، "لم أسمع عن حقيقة تغيير لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، وليس لدي معلومة حول هذا الأمر".

وأضاف "في الفترة القادمة كل شيء وارد داخل النادي الأهلي".

وكان النادي الأهلي أعلن يوم الجمعة الماضي توجيه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم، وحقق العديد من الإنجازات المحلية والقارية، وعين الأهلي خالد بيبو مديرا للكرة خلفا له.

وأثارت إقالة سيد عبد الحفيظ ضجة واسعة في الشارع الرياضي، في ظل غموض الأسباب التي دفعت إدارة القلعة الحمراء لاتخاذ هذا القرار.

راحة 20 يوما

يذكر أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قرر منح لاعبي فريقه راحة 20 يوما، بعد انتهاء موسم 2022-2023.

الأهلى سيد عبد الحفيظ شوبير لجنة التخطيط كولر

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