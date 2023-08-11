أحمد حسن يفجر مفاجأة: محمد شريف وقع لـ الخليج السعودي

أعلن اللاعب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق توقيع محمد شريف لنادي الخليج السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب أحمد حسن :"صحيفة اليوم السعودية “محمد شريف وقع على عقود انتقاله إلى نادي الخليج السعودي”.

أكد تقرير صحفي، أن محمد شريف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله إلى نادي الخليج السعودي، خلال الصيف الحالي.

وبحسب صحيفة " الميدان الرياضي" السعودية، فإن محمد شريف أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود.

ولم تكشف الصحيفة السعودية عن القيمة المالية للصفقة أو مدة التعاقد.

وينتهي عقد محمد شريف مع الأهلي في صيف 2024، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب المصري 1.8 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وكان محمد شريف انضم للنادي الأهلي في عام 2018، قادما من صفوف وادي دجلة، في صفقة بلغت قيمتها نحو 450 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستهل نادي الخليج مشواره في الدوري السعودي بمواجهة نظيره الفيحاء مساء غد السبت.