صراع المليارات.. مانشستر سيتي يسيطر على قوائم الأغلى في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، بمواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي.

ويحل مان سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا ضيفا على بيرنلي، في تمام العاشرة مساء، على ملعب تيرف مور.

ويأمل مانشستر سيتي في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على بيرنلي في مباراة اليوم، بعد أن خسارة لقب كأس الدرع الخيرية، الأحد الماضي، أمام أرسنال.

ويطمح مانشستر سيتي في تكرار موسمه السابق، إذ فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا، ليجمع بين الألقاب الثلاثة للمرة الأولى في تاريخه.

قوائم الأغلى في الدوري الإنجليزي



ويتصدر مانشستر سيتي قائمة الأغلى من ناحية القيمة التسويقية برصيد 1.25 مليار يورو.

ويأتي النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في صدارة الأعلى تسويقيًا برصيد 180 مليون يورو.

ويعد انتقال الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بنحو 106 مليون جنيه إسترليني.

ويتربع البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، على عرش الأعلى أجرا بنحو 1.7 مليون يورو شهريا.

ويحتل الإسباني بيب جوارديولا المركز الأول في قائمة رواتب مدربي الدوري الإنجليزي ، إذ يحصل على 23 مليون يورو سنويًا.