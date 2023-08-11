عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

تعد مهرجانات الطيران العالمية من أهم مؤتمرات ومعارض لتكنولوجيا الطيران في العالم. هذا الحدث المخصص لقادة شركات الطيران في العالم والمطارات وكبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن أحدث التقنيات والاستراتيجيات التي تدفع الصناعة إلى الأمام، وفي ظل اتجاه تحسين الخدمات للحصول علي مكاسب اقتصادية فعالة فتتجه المطارات وشركات النقل الجوي إلى جلب تقنيات جديدة من ( طائرات، تجهيزات، اجهزه ،الخ) لرفع مستوى تجربة الركاب حيث يهدف الحدث إلى عرض بعض أحدث الابتكارات التي تخلق تجربة أكثر سلاسة وتلامسًا على أرض الواقع للمسافرين.

من ناحية أخري تتيح تلك العروض الجوية في معارضها الي عرض أحدث منتجاتها لأنظمة الطيران العسكريه من طائرات ،أجهزة ملاحية وأنظمة أخري لتأدية مهامها بشكل فعال وتنافسي، اما بالنسبه للتدريب فالعروض الجويه تبرز مدي تطور وسائل التدريب في مجال الطيران علي مستوي العالم.

وتوفر المعارض الجوية الدولية منصة مثالية للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها وقدراتها لجمهور مستهدف من المتخصصين في صناعة الطيران. مع حضور متنوع من مشغلي الطائرات إلى الشركات المصنعة والممولين ومقدمي الخدمات ، كما تتيح الأحداث داخل تلك المعارض فرصًا لا مثيل لها للتواصل مع صناع القرار والمؤثرين في الصناعة.

وتعتمد وجهة نظر تلك المهرجانات والمعارض الدولية في نظام مشاركة الشركات بها علي أنه إن كنت شركة ناشئة صغيرة تتطلع إلى ترك انطباع كبير ، أو شركة كبيرة تتطلع إلى ترسيخ مكانتك في الصناعة ، يمكن أن تساعدك أحداث المعارض الجويه في تحقيق أهدافك.

ومن خلال الخدمات المتاحة والرعاية المتاحة في مكان العرض ، يمكن تخصيص استثمار الشركات بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة وزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد.

من خلال الترويج لشركتك في AIR EXPO ، ستضع مؤسستك أمام الآلاف من العملاء والشركاء المحتملين ، بينما تكتسب أيضًا شهرة في مجتمع صفقات الطيران علي مستوي العالم.

فلا تفوت الشركات ومراكز التدريب هذه الفرصة لنقل اعمالها إلى المستوى التالي ولتحقيق اهدافها المستقبليه في هذا المجال وتعد المعرض وقتًا خاصًا لكل شركة ، حيث يوفر فرصة للقاء جميع اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطيران ، واغتنام الفرص التجارية الجديدة ، وتقديم خبراتهم وابتكاراتهم للعالم ، وتشكيل شراكات تكنولوجية وصناعية.

تقام العديد من العروض الجوية للترويج للسياحة وتشجيعها علي هامش المعارض، مما يزيد من أهمية منطقة عقدها مما يتيح الفوائد الاقتصادية التي تجلبها. قد يكون ذلك للترويج لمطار أو لمجرد مدينة محلية علي سبيل المثال، أيًا كان الأشخاص الذين يحضرون ، ينفقون الأموال ويستثمرون في الاقتصادات المحلية ، في المتاجر والفنادق والشركات على حد سواء.

ومن اشهر المعارض الجويه معرض باريس الجوي الذي يقام كل سنتين في مطار باريس لو بورغيه (LBG) ، ويتصدر قائمة أكبر العروض الجوية في العالم من خلال الحضور. بعد توقف دام أربع سنوات ، أثبتت النسخة 54 من معرض باريس الجوي أنها حققت نجاحًا باهرًا. بالرغم من عودة المعرض الجوي بعد إلغاء نسخة 2021 بسبب وباء COVID-19.

واستطاع المعرض ان يكون أكبر معرض في العالم من حيث المشاركة وحضور الجمهور والعارضين ، تواجد 2500 شركة عارضة من 46 دولة 322 وفد رسمي من أكثر من 100 دولة

130.000 زائر تجاري ، 43٪ من خارج فرنسا.

جدير بالذكر يقف في منطقه الشرق الاوسط معرض دبي للطيران شامخا في مواجهه معارض الطيران العالميه والذي يتمتع بسمعه عالميه طيبه ومكانه عالميه كبيره من حيث الاحداث الاقتصاديه، التطور التقني ، الشراكات والتحالفات، الحضور.

وسيعقد معرض دبي للطيران 2023 في دبي وورلد سنترال (DWC) ، موقع معرض دبي للطيران في الفترة من13 إلى 17نوفمبر 2023. هذا الحدث العالمي للطيران بدعم من هيئة دبي للطيران المدني ومطارات دبي ووزارة الدفاع الإماراتية،دبي لمشاريع الطيران الهندسية ، وبتنظيم من شركة تورسوس الشرق الأوسط.

سيركز معرض دبي للطيران بشكل كبير على التقنيات الجديدة حيث سيعرض العارضون أحدث الابتكارات وأحدث الحلول. ستسلط نسخه المؤتمر الجديدة ، Tech Xplore ، الضوء على والتي تختص بكيفية مساعدة التقنيات الناشئة في إعادة تشغيل الطيران وتغيير تجربة الطيران بأكملها. ستكون هناك مؤتمرات جديدة تركز على موضوعات الطيران الشائعة مثل التنقل الجوي المتقدم والاستدامة والفضاء والحركة الجوية والشحن. كما سيحتل دور الشركات الناشئة ورجال الأعمال في هذا القطاع مركز الصدارة ، مع مشروع فيستا الجديد لبدء الأعمال بين الشرق والغرب. من خلال أنشطة ومسابقات جديدة ، يساعد معرض دبي للطيران بنشاط على تشجيع العقول الساطعة لجلب الأفكار الجديدة والإبداع إلى الصناعة.

ومن النصائح التي يقرها خبراء اقامه مثل هذا النوع من المعارض والتي انصح بها :

‎عرض العلامة التجارية: اعرض منتجاتك وخدماتك لجمهور من العملاء المحتملين من الشرق الأوسط وأفريقيا. العملاء المحتملين: قم بتوليد فرص عمل جديدة من خلال مقابلة العملاء والشركاء المحتملين وجهًا لوجه.

أفضل وسيلة للوصول إلى جميع أسواق العالم .

تاكد ان المعرض التجاري المفضل للاعبين الرئيسيين في الصناعة هي تلك المعارض ، فمشاركة كبيرة تقوم بها الدول في تنظيم واستقبال الوفود (الدفاع ، DGA (المديريات العامة للتسلح) ، DGAC (المديريات العامة للطيران المدني) ، إلخ) ،

وتاكد من وجود حضور قوي لصناع القرار السياسي.

تاكد ان تلك النقطة هي نقطه تجمع عالمية للمهنة بأكملها، وهي أفضل عرض ممكن لدخول السوق والتعريف بنفسك، لذا مكان رائع لشراكات الأعمال والتكنولوجيات، وموقع مثالي لتقديم ابتكاراتك.

يقول أحد أهم المديرين في قطاع صناعة الطيران نائب رئيس ادارة التسويق بشركة بوينج بيزنس جت تشارلز كولبورن، "المعرض مهم بالنسبة لنا بسبب قاعدة عملائنا هنا. في أي وقت يمكنك فيه التواصل وجهًا لوجه مع عملائك المحتملين ، " فإن الأمر يستحق ذلك الاهتمام “.