شباب عين شمس يوزعون العصائر مجانا للترطيب على المارة في الحر.. صور

في مبادرة رائعة قام شباب عين شمس بتوزيع العصائر المجانية على المارة في المنطقة بهدف انعاشهم أثناء الموجه الحارة ومساعدتهم على التغلب على حرارة الصيف المرتفعة.

بدأ هؤلاء الشباب النشطاء في عين شمس حملة توزيع العصائر في الأماكن العامة بالمنطقةو قاموا بتجهيز ايس تانك صغيرة مجهزة بمشروبات العصير المثلجة والماء المبرد، وذلك لتوزيعها بشكل مجاني على المارة في الشوارع والميادين الحيوية. يقدمون العصائر بابتسامة وحماس، ويستمعون إلى قصص المارة وتجاربهم في التعامل مع الحرارة الشديدة.

هذه المبادرة لشباب عين شمس،د أحدثت تأثيرًا إيجابيًا في المنطقة، فقد قدمت تجربة تفاعلية وممتعة للمارة، مما ساهم في رفع المعنويات وتخفيف الشعور بالحرارة المرتفعة، كما أن توزيع العصائر المجانية يعكس روح التكافل والمساعدة المتبادلة في المجتمع.

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