آلة زراعية تتسبب في بتر ساق شاب في الفيوم

قررت نيابة الفيوم أستدعاء صاحب آلة زراعية تسببت فى بتر الساق اليسرى لأحد المزارعين الشبان أثناء عمله عليها فى الحقل لسؤاله فى الحادث، وإعداد تقرير طبى عن الحادث .

كان اللواء ثروت المحلاوى مساهد وزير الخلية ومدير امن قد تلقى أخطارا من هيئة الاسعاف المصرية بالحادث .

تبين من التحقيقات أن الشاب المصاب يدعى نادى حسن (33 سنة ) فلاح كان يعمل فى الحقل لمساعدة والده أثناء الزراعات ، و سقط اثناء عمل أمام أله زراعية لحرث الارض ، مما تسبب فى التهام قدمه اليسرى .

تم نقل الشاب المصاب الى مستشفى الفيوم العام لأجراء العلاج العلاج اللازم له تحت اشراف فريق طبى برئاسة الدكتور محمد الدمرداشى مدير مستفى الفيوم العام .

تم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى النيابة العامة التى تولت أصدرت قرارها المتقدم .