أوقاف القاهرة: لا صحة على الإطلاق لما نشر عن مقتل إمام مسجد بالأميرية

أكدت مديرية أوقاف القاهرة أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر ببعض المواقع الإلكترونية عن مقتل إمام بمنطقة الأميرية التابعة لإدارة شرق القاهرة.

وأضافت أوقاف القاهرة أنه لا صحة تمامًا لهذا الخبر ، وأنه لا علاقة لهذا الأمر بأي مسجد أو زاوية في منطقة الأميرية التابعة لإدارة أوقاف شرق القاهرة ، كما أن المجني عليه ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا من العاملين بوزارة الأوقاف.

كما تهيب مديرية أوقاف القاهرة بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار.

و تنطلق الجمعة القادمة عشرة قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل.