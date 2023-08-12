شام الذهبي برفقة اصالة في عطلتهما الصيفية |شاهد

شاركت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة صورة تجمعهما في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت شام الذهبي صورًا برفقه والدتها، من عطلتهما الصيفية وعلقت كاتبة: "حبيبتي الصغيرة"

وحقق كليب سيد الغرام لـ الفنانة أصالة نصري، والفنانة أسماء لمنور، 30 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في 23 ديسمبر الماضي.





كليب سيد الغرام لـ أصالة نصري وأسماء لمنور، من كلمات: محمد المغربي، ألحان: المهدي مزين.