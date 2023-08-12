ريال مدريد يستهل مشواره في الدوري الإسباني أمام أتلتيك بيلباو.. الليلة

يستهل ريال مدريد مساء اليوم السبت، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، مشواره في بطولة الليجا للموسم الجديد أمام أتلتيك بيلباو على ملعب سان ماميس، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد غياب النجم البلجيكي، تيبوا كورتوا، حارس مرمى الفريق، الذي يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وسيغيب لأكثر من 6 أشهر عن الملاعب.

كما يغيب عن ريال مدريد الثنائي المصاب أيضا، داني سيبايوس وأردا جولر.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بيلباو كالتالي:

خط حراسة المرمى: لونين، كانيزاريس، فران.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، اودريوزولا، فاسكيز، فران جارسيا، روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.