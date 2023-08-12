فضيحة نجل بايدن.. هل يتمكن الحزب الجمهوري من إسقاط الرئيس الأمريكي؟

تعهد الجمهوريون بمواصلة تحقيقاتهم المتعلقة بنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن ، هانتر ، بعد أن أعلن المدعي العام ميريك جارلاند، يوم أمس الجمعة أنه عيّن مستشارًا خاصًا للإشراف على التحقيق الجنائي ضد هانتر، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وسارع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وكبار الجمهوريين في الكونجرس إلى انتقاد تحرك جارلاند لمنح وضع مستشار خاص لديفيد فايس ، المدعي الأمريكي الذي كان يحقق بالفعل مع هانتر بايدن ، زاعمين أنه غير جدير بالثقة.

في حين أوضح مكارثي وكبار القادة في الحزب الجمهوري ، أنه ليس لديهم نية لوقف تحقيقاتهم الخاصة، فإن تعيين فايس كمستشار خاص قد يعقد جهود الكونجرس، حول إمكانية مثوله للشهادة حول التحقيق الذي يجريه مع هانتر ، وفقًا لأحد كبار أعضاء الكونجرس الديمقراطيين.

وعرض فايس، سابقًا الإدلاء بشهادته في الكابيتول هيل بعد عودة المشرعين من عطلة أغسطس ، لكن المصدر، قال لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن التعيين الجديد ، ووضعه كمستشار خاص يمكن أن يمنعه عن القيام بذلك حتى بعد اكتمال التحقيق وإنهاء فايس للتقرير الذي يتوقع أن يسلمه في وقت قريب.

على الرغم من تعيينه كمستشار خاص ، إلا أن الجمهوريين في مجلس النواب ما زالوا يقولون إنهم يريدون الاستماع إلى فايس.

وقال الجمهوريون: "نتوقع أن تتعاون الإدارة بشكل كامل مع تحقيقنا ، بما في ذلك عدم التدخل في 11 مقابلة مكتوبة طلبناها ، وكذلك إدلاء ديفيد فايس بشهادته".

وزادت الدعوات الجمهورية، لتعيين مستشار خاص في الأشهر الأخيرة ، حيث ادعى الجمهوريون أن بايدن حصل على "صفقة ترضية" بخصوص ابنه، كما زعموا أن مصلحة الضرائب الأمريكية ووزارة العدل أعطته معاملة تفضيلية.