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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب: تعلمنا كيفية تطبيق الحلول|فيديو

أحد خريجي البرنامج
أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

استعرض شريف قطب، أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب جوانب الاستفادة من مبادرات الدولة، قائلًا إن البرنامج كان بمثابة حلمًا له، معقبًا: “كنت شايف أنه هيبقى حاجة كبيرة وبعد دخولي للبرنامج  أضاف ليا خبرات شخصية وعملية كبير جدًا".

وأضاف قطب ، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، :" دايمًا احنا كشباب بنشوفإن  الحلول سهلة وإن احنا نقدر نطبقها بسهولة بس اللي اتعلمته في الأكاديمية إن كتابة الحل على الورق هو 50% من الحل"، حيث تم تعلم كيفية تطبيق الحلول وهذا الأهم.

وتابع أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب: “ الرئيس السيسي أعطانا ثقة كبيرة منذ بداية عهده”، مؤكدًا أن التدريب الذي تلقاه عملي وعلمي قويًا وذلك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.

البرنامج الرئاسى لتاهيل الشباب صباح الخير يامصر الأولى السيسي الرئيس السيسي

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