أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب: تعلمنا كيفية تطبيق الحلول|فيديو

استعرض شريف قطب، أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب جوانب الاستفادة من مبادرات الدولة، قائلًا إن البرنامج كان بمثابة حلمًا له، معقبًا: “كنت شايف أنه هيبقى حاجة كبيرة وبعد دخولي للبرنامج أضاف ليا خبرات شخصية وعملية كبير جدًا".



وأضاف قطب ، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” والمذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، :" دايمًا احنا كشباب بنشوفإن الحلول سهلة وإن احنا نقدر نطبقها بسهولة بس اللي اتعلمته في الأكاديمية إن كتابة الحل على الورق هو 50% من الحل"، حيث تم تعلم كيفية تطبيق الحلول وهذا الأهم.



وتابع أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب: “ الرئيس السيسي أعطانا ثقة كبيرة منذ بداية عهده”، مؤكدًا أن التدريب الذي تلقاه عملي وعلمي قويًا وذلك من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.