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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشاف عدد أكبر من الجثث في حرائق غابات هاواي

حرائق هاواي
حرائق هاواي

بعد أن وصلوا إلى 67 قتيلًا هذا الصباح في المجموع، زادت حصيلة قتلى حرائق غابات جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 80 شخصاً، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

زاد العدد بعد اكتشاف جثث أكثر في منتجع لاهاينا.

وأصبحت الحرائق أكثر الكوارث الطبيعية هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.


وقال المسئولون إن فرق البحث التي تستعين بكلاب مدربة على البحث عن الجثث قد تعثر على المزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

 

اكتشاف الآلاف الحرائق مأوى هاواي الدولار

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