عاش قبل 41 مليون سنة|اكتشاف عالمي لمركز الحفريات بجامعة المنصورة لنوع حيتان جديد

https://fb.watch/mn0QovF1Ya/?mibextid=T3FBdp لينك البث

قال الدكتور هشام سلام، أستاذ علم الحفريات الفقارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة عن اكتشافه الجديد" ان توتسيتوس هو اكتشاف متميز يوثق إحدى المراحل الأولى من الانتقال إلى أسلوب حياة مائى بالكامل حدث فى تلك الرحلة وأنه فى غاية السعادة بهذا الاكتشاف الذى يعد فخراً لنا وأوجه شكرى لجامعة المنصورة وكل من دعمنا".

وأكد أن هناك سلسلة من النجاح الدائم يخرج من مصر وهو ليس بجديد على مصر وتعتبر مصر مدرسة علمية وكل المجتمع ينتظر الجديد من مصر فى عالم الحفريات والكشف العلمى المتميز خلال الآونة الأخيرة مؤكدًا أن هناك صعوبات واجهته والفريق البحثى لكنهم تجاوزوها من آجل الوصول لهذا الاكتشاف الكبير".

وأضاف دكتور عبد الله جوهر أحد أعضاء الفريق البحثى: "كنا نظن أنها أحد أسلاف الحيتان الموجودة عن عمر يناهز 41 مليون سنة، فالحفريات فى مصر برمائية، ولكن فوجئنا بأن الاكتشاف هو نوع جديد من الحيتان مائية المعيشة، فقد قطعت صلتها بالبر وكانت تعيش فى الماء، ومن خلال الأشعة المقطعية تبين أن هذا الحوت هو أقدم حوت مائى المعيشة كاملة بأفريقيا، وهو من أقدم الحيتان التى تطورت وأصبحت دولفين وغيرها من الأنواع ".

وأكد، أن الاكتشاف فى مرحلة متأخرة من النضوج والبلوغ، حيث إن له أسنانا لبنية مازالت موجودة، وتم تحديد مرحلة النمو".

وتابع قائلا “ كان هدفنا أن نثبت أن صغر حجم الحوت يعود إلى التغير المناخى ، لأن هناك كائنات يحدث لها نوع من انواع التكيف على الحرارة وذلك بأن يصغر حجمها، كما أن وجوده فى صخرة عمرها 41 مليون سنة يكشف عن وجود احتباس حرارى منذ 41 مليون سنة وذلك تسبب فى غرق مصر فأصبحت عبارة عن قاع محيط وملاذ لكل الحيتان مشيرا إلى أن هناك أطفالاً وشباباً مهتمين بالبحث العلمى والذى من شروط نجاحه تحديد الهدف وإعطائه كل الاهتمام والمجهود للوصول إلى ما يتمناه الباحث”.