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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قافلة جامعة الزقازيق بقرية منزل حيان تقدم الخدمة لـ 945 حالة

صدى البلد

أكد الدكتور خالد الدردنلي رئيس جامعة الزقازيق أنه أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة بقرية منزل حيان مركز ههيا بالشرقية أعمالها اليوم بالكشف علي ٩٤٥ حالة من أهالى القرية ، فى العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر ، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه بالتعاون مع محافظة الشرقية ممثلة في مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري  بالشرقية.

 

أضاف رئيس جامعة الزقازيق انه رافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتوره أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ٨٢٥ حالة في ١٤ تخصصا طبيا هى الباطنة ، المتوطنة ،  الروماتيزم ، العظام ، القلب ، الصدر ، الأنف والأذن ،  الرمد ، الأطفال ، طب الأسرة ،  المخ والأعصاب ، الجلدية ، المسالك ، الجراحة )  ، بالإضافة إلى ١٢٠ حالة ضمن الحملة التى قامت بها كلية التمريض للكشف عن أمراض الضغظ مع توجيه كل حالة إلى العيادة المختصة بها ، وذلك تحت رعاية د.ناديه طه عميد الكلية، و د أمانى حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد رئيس جامعة الزقازيق أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتى في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا، في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة قدمت برامج توعوية في عدة مجالات ، حيث قام أطباء طب الأسرة بعقد ندوة توعوية عن الوقاية من الأمراض الشائعة فى المجتمع و طرق العلاج ، وقامت مديرية الصحة بتوفير سيارة تنظيم الأسرة ، والتى قام الأطباء المرافقين بالكشف على الحالات و تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا.

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وأضافت نائب رئيس الجامعة أن مديرية الطب البيطري بالشرقية شاركت بفحص بعض الحيوانات والماشية وتقديم التطعيمات لها ، كما قامت كلية الزراعة بتقديم ندوة عن الزيوت النباتية والفائدة منها والأضرار من سوء استخدامها والطرق الصحيحة لحفظ الأطعمة بالإضافة إلى عقد شركة مياه الشرب ندوة توعوية عن طرق الحفاظ على المياة ، من خلال حوار ونقاش مفتوح حول موضوع الندوة والرد على كافة استفسارات الحضور .

كما تضمنت أعمال القافلة مشاركة أساتذة كلية العلوم بورشة عمل عن تصنيع العطور و معطرات المنازل بالإضافة إلى مشاركة كلية التربية النوعية بورشة عمل حول طرق صناعة الصابون فى المنازل.

التخصصات الطبيه الخدمات الطبية والعلاجية الطب البيطري المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنشطة الطلابية رئيس جامعة الزقازيق شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضمن مبادرة حياة كريمة مديرية الطب البيطري بالشرقية

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