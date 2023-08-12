برايتون يكتسح لوتون تاون برباعية ويتصدر الدوري الإنجليزي

فاز فريق برايتون، على ضيفه لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح سولي مارش التسجيل لـ برايتون في الدقيقة 36 من متابعة لتمريرة ميتوما.

وأحرز جواو بيدرو الهدف الثاني لـ برايتون في الدقيقة 71 من ركلة جزاء تحصل عليها.

وقلص موريس الفارق لـ برايتون بهدف أول في الدقيقة 79 من ركلة جزاء تم احتسابها على دانك للمسه الكرة بيده.

وعزز أدينجرا تقدم برايتون بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

واختتم فيرجسون مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لـ برايتون في الدقيقة 96 من متابعة لتمريرة استوبينان.

وبتلك النتيجة، تحصل برايتون على أول 3 نقاط له في المسابقة ليحتل المركز الأول في الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد لوتون عند صفر من النقاط في المركز التاسع عشر.