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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مدينة الطالبات في فرع «السادات» بالمنوفية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر مع طالبات المدينة الجامعية

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، جولة تفقدية الي كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات جامعة الازهر بالسادات ، في محطته الثانية لكليات جامعة الازهر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية للاطمئنان على اعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بها قبل بداية العام الدراسي الجديد  "2023- 2024".

رافق رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة، الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات. 

واجتمع رئيس الجامعة مع اسرة الكلية برئاسة الدكتور سعيد جمعة عميد الكلية، وتناقش رئيس الجامعة مع اعضاء هيئة التدريس في عدة امور متعلقة بالعملية التعليمية، اعقب ذلك التوجه إلى المدينة الجامعية للطالبات.

وقام رئيس الجامعة بافتتاحها وسط سعادة كبيرة من اسرة الكلية، وتتضمن عمارة سكنية مكونة من 16 شقة تحتوي علي عدد 40 غرفة تتسع الغرفة الواحدة ل 4  طالبات باجمالي عدد 160 طالبة ، تم عمل صيانة للعمارة عن طريق احد مؤسسات المجتمع المدني التي وجه رئيس الجامعة لهم الشكر والتقدير علي جهودهم  في اعمال الصيانة للعمارة السكنية خدمة للطالبات في الكلية. 


جاء ذلك بحضور الاستاذ اسامة توفيق رئيس الادارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، والاستاذة هبة عبد الله سليمان مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.

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رئيس جامعة الازهر كلية الدراسات الإسلامية مدينة السادات العام الدراسي الجديد

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