أوكرانيا .. زيادة إنتاج الحبوب 5% خلال 2023

قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم السبت، إن محصول أوكرانيا من الحبوب هذا العام يتجاوز التوقعات وربما يكون أكبر 5% من 2022 بفضل أحوال الطقس المواتية.

وتعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها على الصعيد العالمي، لكن إنتاجها تأثر بالحرب الروسية والتي بدأت في فبراير 2022.

وصرح الوكيل الأول لوزير الزراعة تاراس فيسوتسكي، للتلفزيون الرسمي الأوكراني "هذا (المحصول) أكثر من المتوقع، بفضل أحوال الطقس الجيدة وهطول أمطار في الصيف، ربما يكون الإنتاج أكبر 5% من 2022".

ولم يفصح فيسوتسكي عن الحجم المقدر للمحصول، لكنه قال إن مزارعين أجروا دراسة بالفعل لنحو 23 مليون طن متري من الحبوب.

وقالت الوزارة هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يكون محصول الحبوب في 2023 عند نحو 56.4 مليون طن، أو أكبر 2% من 2022.

وأوضحت أيضاً أن مزارعين حصدوا 17.7 مليون طن من القمح و4.9 مليون طن من الشعير حتى 11 أغسطس.