مصرع 7 مصلين في انهيار مسجد بشمال نيجيريا .. صور

لقي 7 أشخاص مصرعهم بعد سقوط مسجد مليء بالمصلين أمس الجمعة في مدينة زاريا بولاية كادونا شمال نيجيريا، وأصيب عدد آخر.

وقال المتحدث باسم مجلس زاريا الإماراتي عبد الله قواربي إن الحادث وقع أثناء أداء المئات من المصلين صلاة العصر في المسجد المركزي بالمدينة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال قواربي: "تم العثور على أربع جثـ ـث في البداية ثم عثر على ثلاث جثث أخرى بعد أن فتش فريق الإنقاذ المسجد المنهار".

وتتكرّر انهيارات المباني في أكثر دول إفريقيا سكانًا ، حيث يتم تطبيق اللوائح بشكل سيئ وغالبًا ما تكون مواد البناء دون المستوى المطلوب.