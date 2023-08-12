مقتل امرأة في منطقة خاركيف وسط تصاعد القصف الروسي

لقيت سيدة تبلغ من العمر 73 عاما مصرعها في منطقة خاركيف صباح اليوم السبت وسط تصاعد القصف بالمنطقة.

ووصف مسؤولون أوكرانيون هذا الأسبوع الجبهة الشمالية في المنطقة الشرقية بأنها 'بؤرة' الأعمال العدائية ، لكنهم قالوا إن الدفاعات الأوكرانية ما زالت صامدة.

مع اشتداد الهجمات الروسية ، أمرت أوكرانيا بإجلاء المدنيين في مدينة كوبيانسك وحولها ، والتي تم تحريرها في هجوم خاطف للحملة الأوكرانية في سبتمبر 2022.

وقال أوليه سينيهوبوف ، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركيف ، إن حوالي 12 ألف شخص ما زالوا في المدينة ويفكرون الآن في الإعلان عن عمليات إجلاء إلزامية للأطفال في المزيد من المستوطنات.

وأضاف سينيهوبوف أن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مستوطنات أخرى في المنطقة بالمدفعية والهاون وأسلحة أخرى.