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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يطالب بتخصيص رحلات للصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى، الجهات المعنية بتخصيص رحلات إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية، وزيارة الصوب الزراعية التي أنشئت في القاعدة.

معقبا: « يجب على المواطنين أن يدركوا ما يحاك ضد الرئيس السيسي، من الآخر كدا المستهدف الأول هو الرئيس السيسي ثم القوات المسلحة، ثم القضاء، هما عاوزينها لا دولة».

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وأكد موسى، أن الدولة تعمل على التوسع في إنشاء الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، كما أن هناك خطة للوصول إلى 16 ألف فدان من الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مشروع صوب الزراعية في مصر خاصة «مشروع الصوب في قاعدة محمد نجيب العسكرية»، لا يوجد مثيل له في المنطقة، موضحًا أن الهدف من الصوب الزراعية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي.

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أن الدولة هتعمل صوب زراعية وهتفضل تعمل صوب في كل مكان في مصر، معقبًا:« ربنا يكرم الرئيس السيسي ويوفقه، ويديه على قد تعبه، لأنه خايف على الدولة وشعبها، ويعمل كل المشروعات التي تفيد الشعب، لأنه قلبه على الدولة».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، ، أن جميع السلع والمنتجات الزراعية متوفرة في كافة ربوع مصر، مضيفًا: «ممكن تكون الأسعار غالية بس السلع متوفرة، أسعار البصل في الخارج مرتفعة، إحنا زودنا تصدير البصل لأن هناك أزمة في الخارج، وصدرنا 300 ألف طن بصل وحقق عائد إيجابي على الواطن، الليمون دلوقتي بقى ليه سعر، هي البيوت عايشة على الليمون».

 

أحمد موسى الصوب الزراعية مصر اخبار التوك شو زراعة

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