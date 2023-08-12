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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لم تبخل علينا.. رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الدولة تتفرغ لتنمية أرض الفيروز

الشيخ عبدالله جهامة
الشيخ عبدالله جهامة

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أبناء سيناء دائما مع القوات المسلحة المصرية.

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وأضاف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أبناء سيناء حاربوا قوى الشر خلال السنوات الماضية تحت لواء القوات المسلحة"، لافتا: "بفضل الله ثم القوات المسلحة والشرطة ووفاء أبناء سيناء طهرونا سيناء من الإرهاب".


وأشار: "هناك استقرار أمنى فى شمال سيناء وربوع الجمهورية، ولا بد أن نحافظ عليه"، مضيفا: "سيناء آمنة تماما والدولة تتفرغ للمشاريع والتعمير، ولم تبخل علينا فى أى شيء".

 

وتابع الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء: "شباب سيناء وشيوخها لهم انتماء للقوات المسلحة"، مؤكدا: "سيناء مطهرة تماما وثمن ذلك كان غاليا".
 

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