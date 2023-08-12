لم تبخل علينا.. رئيس جمعية مجاهدي سيناء: الدولة تتفرغ لتنمية أرض الفيروز

أكد الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، أن أبناء سيناء دائما مع القوات المسلحة المصرية.

وأضاف الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "أبناء سيناء حاربوا قوى الشر خلال السنوات الماضية تحت لواء القوات المسلحة"، لافتا: "بفضل الله ثم القوات المسلحة والشرطة ووفاء أبناء سيناء طهرونا سيناء من الإرهاب".



وأشار: "هناك استقرار أمنى فى شمال سيناء وربوع الجمهورية، ولا بد أن نحافظ عليه"، مضيفا: "سيناء آمنة تماما والدولة تتفرغ للمشاريع والتعمير، ولم تبخل علينا فى أى شيء".

وتابع الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء: "شباب سيناء وشيوخها لهم انتماء للقوات المسلحة"، مؤكدا: "سيناء مطهرة تماما وثمن ذلك كان غاليا".

