مشايخ قبائل جنوب سيناء: الرئيس السيسي مهتم بالتنمية ونتعرض لحرب شائعات خطيرة|فيديو

تحدث الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، عن جهود قبائل سيناء في دعم الدولة في الحرب ضد الإرهاب ودعم جهود التنمية والبناء





وقال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إن هناك حرب شائعات خطيرة تتعرض لها مصر والقادم سيكون أفضل، معقبا: "نواجه حرب إشاعات خطيرة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك تنمية حقيقية على أرض الواقع في جنوب سيناء سواء شبكة الطرق أو الكهرباء وإسكان متوسط واجتماعي وبدوي والسياحي والمميز".

وأشار: "الوضع أصبح مختلف في سيناء تماما عن السنوات السابقة، مؤكدا: "شمال سيناء تشهد تنمية حاليا بعدما كانت تتعرض لحرب خطيرة ولا يستطيع أحد دخولها"، مؤكدا: "الرئيس السيسي مهتم بسيناء".

وأوضح: " الطفرة التنموية التي حدثت في جنوب سيناء شملت الزراعة، التعدين، البترول، والموانئ"، مشيرًا إلى أن كل أهالي جنوب سيناء يريدون المزيد من التنمية.