عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشايخ قبائل جنوب سيناء: الرئيس السيسي مهتم بالتنمية ونتعرض لحرب شائعات خطيرة|فيديو

شيخ مشايخ جنوب سيناء
شيخ مشايخ جنوب سيناء

تحدث الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، عن جهود قبائل سيناء في دعم الدولة في الحرب ضد الإرهاب ودعم جهود التنمية والبناء

txt

مشروعات تنموية.. مشايخ جنوب سيناء: المحافظة تشهد استقرارا أمنيا كاملا

txt

تملأ آفاق جنوب سيناء بالعلم والتنمية|أول حوار مع رئيس جامعة الملك سلمان الدولية..شاهد



وقال الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء، إن هناك حرب شائعات خطيرة تتعرض لها مصر والقادم سيكون أفضل، معقبا: "نواجه حرب إشاعات خطيرة".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "هناك تنمية حقيقية على أرض الواقع في جنوب سيناء سواء شبكة الطرق أو الكهرباء وإسكان متوسط واجتماعي وبدوي والسياحي والمميز".

 

وأشار: "الوضع أصبح مختلف في سيناء تماما عن السنوات السابقة، مؤكدا: "شمال سيناء تشهد تنمية حاليا بعدما كانت تتعرض لحرب خطيرة ولا يستطيع أحد دخولها"، مؤكدا: "الرئيس السيسي مهتم بسيناء".

 

وأوضح: " الطفرة التنموية التي حدثت في جنوب سيناء شملت الزراعة، التعدين، البترول، والموانئ"، مشيرًا إلى أن كل أهالي جنوب سيناء يريدون المزيد من التنمية.

مشايخ جنوب سيناء شيخ مشايخ جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للشباب.. مسيرة الصحابي مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام

أشهرهم كريستيانو رونالدو.. أرقام خيالية لأسطول سيارات نجوم العالم المنتقلين للدوري السعودي

تديّن بعدم معرفة | أزهري يعلق على رفض مندوب شحن توصيل فستان

التنمية الصناعية: منح رخص تشغيل 7 آلاف مصنع

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

فيديو

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

عمرو مصطفى بينحت .. أورتيجا يكشف حقيقة خلافة مع أوكا وسر ماكينة الخياطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ