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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروعات تنموية.. مشايخ جنوب سيناء: المحافظة تشهد استقرارا أمنيا كاملا

صدى البلد

أكد الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء، أن قبائل سيناء يتعاونون تعاونا كاملا مع القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب.

 

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وقال إبراهيم سالم في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "قبائل سيناء تعاونت مع الجيش المصري على مدار سنوات طويلة بداية من حرب الاستنزاف وحتى الآن".

 

 وأضاف إبراهيم سالم: "التعاون بين القبائل والقوات المسلحة المصرية مستمر".

 

وتابع إبراهيم سالم: "سيناء تشهد استقرارا أمنيا كاملا، ورجال الشرطة المصرية المتواجدون في سيناء أكفاء ويقومون بواجبهم على أكمل وجه".

 

 واكمل إبراهيم سالم: "تم تنفيذ شبكة طرق متميزة في جنوب سيناء لربط جنوب سيناء بباقي محافظات الجمهورية، ويتم تنفيذ مشروعات تنموية كثيرة في سيناء".

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