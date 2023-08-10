مشروعات تنموية.. مشايخ جنوب سيناء: المحافظة تشهد استقرارا أمنيا كاملا

أكد الشيخ إبراهيم سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء، أن قبائل سيناء يتعاونون تعاونا كاملا مع القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وقال إبراهيم سالم في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "قبائل سيناء تعاونت مع الجيش المصري على مدار سنوات طويلة بداية من حرب الاستنزاف وحتى الآن".

وأضاف إبراهيم سالم: "التعاون بين القبائل والقوات المسلحة المصرية مستمر".

وتابع إبراهيم سالم: "سيناء تشهد استقرارا أمنيا كاملا، ورجال الشرطة المصرية المتواجدون في سيناء أكفاء ويقومون بواجبهم على أكمل وجه".

واكمل إبراهيم سالم: "تم تنفيذ شبكة طرق متميزة في جنوب سيناء لربط جنوب سيناء بباقي محافظات الجمهورية، ويتم تنفيذ مشروعات تنموية كثيرة في سيناء".