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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عايدة السواركة: قبائل سيناء تدعم القوات المسلحة منذ 1967 وما قبلها.. فيديو

عايدة السواركة
عايدة السواركة

قالت النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن قبائل سيناء دائما داعمة للقوات المسلحة منذ حرب 1967 وما قبلها.

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وأضافت السواركة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”٫ على قناة “الحياة”٫: “قبائل سيناء محافظة على كل حبة رمل من أرض سيناء وفي جميع أرجاء الوطن”٫ لافتا: “القبائل منتشرة في مطروح وأسوان وجنوب سيناء وشمال سيناء”.

 

وأشارت “دور القبائل كان مهم في دحر أي اعتداء على حبة رمل من الوطن الغالي”٫ موضحه: “دور القبائل في الدفاع عن أرض سيناء في حرب 1967 ودعمهم للقوات المسلحة كان كبيرا”.

 

وأوضحت  النائبة عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء،: “السيدات كن يمددن القوات المسلحة بالمعلومات لمواجهة الاحتلال خلال حرب 1967””٫ مؤكده: “القبائل دعمت الدولة فى مواجهة الإرهاب حتى أصبحت سيناء واحة الأمن والأمان".


 

النائبة عايدة السواركة القوات المسلحة جنوب سيناء حرب 1967 عضو مجلس النواب

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