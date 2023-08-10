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برلمان

رئيس حزب مصر أكتوبر: قبائل سيناء شريك أساسي في التنمية ومحاربة الإرهاب

الدكتورة جيهان مديح،
الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قبائل سيناء لعبت على مدى السنوات الماضية، دورًا رئيسيا في اجتثاث الإرهاب وكانت الجناح الشعبي في تصفية العناصر الإرهابية وتطهير أرض الفيروز من تلك التنظيمات التي اتخذت سيناء وكرًا لأنشطتها التخريبية.

وأضافت "مديح" ـ في بيان لها ـ أنه لا يمكن لأحد أن يغفل هذا الدور الكبير الذي لعبته قبائل سيناء بعدما اصطفت إلى جانب الجيش المصري لمحاربة قوى الشر التي حاولت يائسة فرض نفوذها وسيطرتها على سيناء، فقد لعبت دورًا محوريًا في هذا الملف، وكانت تلك القبائل التي تعتز الدولة بها، شريكًا أساسيًا في النجاحات التي حققتها مصر فى حربها ضد الإرهاب.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن قبائل سيناء كانت أيضًا شريكا في الطفرة التنموية التي قامت بها الدولة لتحويل أرض الفيروز من مستنقع للإرهاب إلى وجهة تنموية تليق بمقدرات تلك البقعة الغالية من أرض مصر، مشيرة إلى أن المشروعات العملاقة التي تم إطلاقها لتطال كل شبر في سيناء للنهوض بحياة أهالينا هناك.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح بمشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في سيناء، والتي من المخطط تنفيذها الفترة المقبلة أيضًا، والمتمثلة في دعم مجالات الصحة والتعليم والقطاعات الزراعية والسياحية والتجارية، والتي من شأنها توفير كل احتياجات أهالي سيناء وتوفير حياة كريمة لهم.

وثمنت "مديح" الموقف الوطني لقبائل سيناء ودعمها المستمر للدولة المصرية والقيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأتها الدولة بجانب القبائل على مدى السنوات الماضية.

رئيس حزب مصر أكتوبر قبائل سيناء العناصر الإرهابية الإرهاب الجيش المصري

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