مرسى مطروح للفنون الشعبية تحيي العروض الفنية بشمال سيناء «ثقافتنا في أجازتنا»

تستمر احتفالات ليالى صيف بلدنا ضمن فعاليات مبادرة الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ثقافتنا في إجازتنا ، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافى، مساء اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023.

وتألقت فرقة مرسى مطروح للفنون الشعبية بمحافظة شمال سيناء فى ثانى لياليها تحت اشراف المدرب عوام مصطفي، حيث قدمت عروض فنية متنوعة و غناء فردى منها، رقصات فرقة مطروح رقصة الجيا، ورقصة الفرح السيوي، ورقصة الترحيب، وفقرات فنية متنوعة للمطرب سلومه عبد الله والمطرب يحي عبد الله وسط اعجاب وسعادة وتفاعل من جميع الحاضرين بساحة حديقة هابى فاملى بحى المساعيد بشمال سيناء بحضور وتنظيم محمود حنفى نائب مدير عام الفرع وجمهور غفير من ابناء شمال سيناء.

يشرف على تنظيم الفعاليات الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء ، تنفذ الفعاليات بفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، حيث تستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى 31 أغسطس 2023 على ارض محافظة شمال سيناء.