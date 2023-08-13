مؤسس كتلة الحوار: التجربة الحزبية في مصر ليست في أفضل حال

قال المهندس باسل عادل عضو مجلس النواب السابق، ومؤسس كتلة الحوار، إن التجربة الحزبية في مصر ليست في افضل حال موضحا أن الأحزاب تحتاج للنزول إلى الشارع وتغيير فكرة المواطن عنها.

وتابع عادل خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن المواطن الآن لديه انطباع سيء عن السياسة بشكل عام والأحزاب بشكل خاص، وهذا من الصعب تغيير بسهولة ولكن نحتاج للبداية، وأن يكون دعم الأحزاب المصرية وتقوية دورها ووظيفتها الرئيسية هدفا عاما لنا جميعا في المرحلة المقبلة، وذلك إذا كنا نحتاج فعلا لحياة سياسية فاعلة تساهم في نهضة المجتمع وتحارب عودة أصحاب المصالح.

وأكمل مؤسس كتلة الحوار أن وضع الأحزاب المصرية لا يسر وفترة الإخوان تسببت في خلق فجوة وصدمة للشعب المصري فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية، وخلينا متفقين أن البعض أصبح يتجه للأحزاب من أجل الواجهة الاجتماعية ليس أكثر، متناسيا أهمية دوره ووظيفته الرئيسية، لذلك نرى الآن أن المناخ العام لا يفرز منهم منافسا جادا في الانتخابات الرئاسية.