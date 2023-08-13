غدا.. إعلان تفاصيل المرحلة الأولى من التنسيق والأماكن المتاحة في الكليات

‏قال الدكتور أيمن صقر مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلبة الثانوية العامة خلال مؤتمر صحفي غدا الإثنين.

وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، سيتم الإعلان من خلاله عن كل ما يتعلق بالأماكن المتاحة في الكليات على مستوى جميع الجامعات، وأيضا الكليات التي امتلأت أماكنها في المرحلة الأولى في التنسيق وما هي الأماكن المتاحة في الكليات للمرحلة الثانية للشعب الثلاث في الثانوية العامة.

‏وأضاف أن نسبة نجاح الثانوية العامة هذا العام أكثر من العام الماضي لكن المجاميع أقل.