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موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد.

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBWPeZML83w

ويحضر المؤتمر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات،  والحد الأدنى للتسجيل بالمرحلة، من خلال موقع التنسيق.

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