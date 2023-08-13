دونجا: بيراميدز لا يستحق الهزيمة أمام الأهلي بالكأس والسوبر

يرى محمود عبد العاطي دونجا، لاعب نادي بيراميدز، إن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الأهلي ببطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري.

وقال دونجا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" ممدوح عيد قريب من اللاعبين وكادر محترم في بيراميدز، ونحن نركز في عملنا ولا نتحدث عن الأهلي".

وتابع: لا نفكر في مكايدة الأهلي، والنادي الأهلي لم يكن أفضل من بيراميدز في نهائي الكأس والسوبر، ولا اعتقد أن الفار كان يعمل في السوبر أمام الأهلي".

وشدد دونجا: "الأهلي لا يقبل أن يحصل بيراميدز على بطولة أمامه، ونحن نتعرض للظلم أمام الأهلي".