رئيس جامعة الجلالة: لدينا 5 آلاف طالب والسكن 5 ستارز

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن الجامعة الحكومية الأهلية ملكا للدولة، وتتمتع بالعديد من المميزات، أهمها أن مصروفاتها مناسبة للقادرين بالإضافة أنها توفر منح للطلبة المتفوقين للدراسة بها.

وأوضح "الشناوي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن 15% من الطلاب حاصلين على نوع من أنواع المنحة، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع البنوك الوطنية يقوموا بتوفير منح اجتماعية تقديرا لظروف بعض الطلبة.

وأضاف رئيس جامعة الجلالة، أن هناك 5000 طالب بجامعة الجلالة الأهلية، متوقعا أن يصلوا إِلى 7500 هذه السنة، منوها بأن الجامعة توفر سكن للطلاب المغتربين والذين يعيشون خارج مصر أو محافظات أخرى، أو الحاصلين على تقديرات عالية (GPA) لتحفيزهم، قائلا: “سكن 5 ستارز”، مؤكدا أن السكن يتوافر به كل شيء وعالي الجودة.

تكلفة اليوم لا تتعدى 120 جنيه

ولفت، إلى أن تكلفة السكن الخاصة بالجامعة لا يزيد عن 120 جنيها يوميا، ويتوافر به العديد من المطاعم والتي تصل إلى 10 مطاعم بالسكن.



