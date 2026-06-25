السجن المشدد 15 عامًا لعاطل أنهى حياة بائع في مشاجرة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل عبد الفتاح جبريل رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أمير عدلي أمير والمستشار أحمد عزالدين البطراوي والمستشار محمد حسين برهان ، وبحضور عمرو الفاروق قنديل وكيل النائب العام لنيابة مينا البصل وسكرتير محكمة الجنايات أحمد عبد الرحمن ،بمعاقبة المتهم " ح.أ.ح" حضوريا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ومصادرة السلاح الابيض المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه “ ر.ع.ا”.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20183 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل الي قيام المتهم بالتعدي المجني عليه بسلاح ابيض مما ادي الي وفاته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه في يوم سابق للواقعة نشبت مشاجرة بين المتهم " ح.أ.ح" عاطل وبين المجنى عليه " ر.ع.ا" بشأن إفتراش الاخير للطريق العام فحدثت مشاجرة بينهما وقام المتهم ببعثرة المنقولات الخاصة بالمجني عليه وحضر بعد ذلك حضر المجني عليه وتقابل مع المتهم الذي كان متواجد بمكان الواقعة ،فتجدد السجال بينهم وعندما شاهد المتهم المجني عليه مقبلا حتي ركز نحوه وطعنه بسلاح أبيض سكين بضربة طعنية مما ادي الي وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.