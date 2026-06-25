تأجيل محاكمة 4 متهمين بخطف سيدة والتعدي عليها في محرم بيك بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة كل من "م.ص.م" كهربائي سيارات، "م.م.م" سائق، "ي.ج.ع" عامل، "ع.م.م" سائق، لدور الانعقاد المقبل لاتهامهم باختطاف المجني عليها "أ.م.م".

تعود القضية المقيدة برقم 1200 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد ورود بلاغ من المجني عليها بقيام المتهمين بخطفها والتعدي عليها.

وتبين تواجد المجني عليها ليلا بأحد شوراع محرم بك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث وأجبروها تحت التهديد باستقلال سيارة أجرة وخطفها إلي إحدى المناطق النائية وتواجد المتهمين الأول والرابع، وتعدوا عليها تحت تهديد السلاح وتم ضبط المتهمين حال تعاطيتهم مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.