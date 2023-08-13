مصرع 4 شباب وفتيات من أسرة واحدة بالدقهلية فى حادث مروع

لقى أربعة من أسرة واحدة مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر شكر _ ميت غمر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام قرية كفر شكر نتج عنه مصرع كلا من روان ناصر ابو سريع التهامى الموافى ؛ محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى ؛ منه الله طاهر ابو سريع التهامى الموافى وفيصل طاهر ابو سريع التهامى الموافى نقيمو قرية سنتماى. التابعة لمركز ميت غمر اثر وقوع حادث تصادم سياره بأخرى .

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر فى محاولة لإنقاذهم دون جدوى تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق