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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 4 شباب وفتيات من أسرة واحدة بالدقهلية فى حادث مروع

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى أربعة من أسرة واحدة مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم مروع على طريق كفر شكر _ ميت غمر.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا بوقوع حادث تصادم أمام  قرية كفر شكر نتج عنه  مصرع كلا من  روان ناصر ابو سريع التهامى الموافى ؛ محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى ؛ منه الله طاهر ابو سريع التهامى الموافى  وفيصل طاهر ابو سريع التهامى الموافى  نقيمو قرية سنتماى. التابعة لمركز ميت غمر اثر  وقوع حادث تصادم سياره بأخرى .

انتقلت سيارات الإسعاف  إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر فى محاولة لإنقاذهم دون جدوى  تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

الدقهلية أسرة واحدة تصادم سيارة حادث تصادم سيارة مستشفي كفر شكر

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