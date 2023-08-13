زلزالان يضربان قرب موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.. ما الأمر؟

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن زلزالين طبيعيين طفيفين ضربا منطقة بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

وحسب ما نقلته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، وقع الزلزال الأول بقوة 2.7 درجة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي كيلجو بإقليم هامجيونج الشمالي في الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ضرب الزلزال الثاني بقوة 2.3 درجة 42 كيلومترا شمال غربي كيلجو في الساعة 7:55 صباحا، وفقًا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالًا وخط طول 129.19 درجة شرقًا على عمق 15 كيلومترًا، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالًا وخط طول 129.16 درجة شرقًا على عمق 5 كيلومترات.

وتعتبر منطقة كيلجو هي موطن لموقع بيونجيوري للتجارب النووية، حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست.

وأوضحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن هذين الزلزالين يعدان الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنه في عام 2022 وحده، تم الإبلاغ عن ثمانية زلازل طبيعية ضربت المنطقة.