مفاجأة ..ألمانيا ستسلم أوكرانيا طائرات بدون طيار في هذا الوقت

سيتم تسليم أوكرانيا، نظام الطائرات بدون طيار الالماني الذي يدعى لونا نيو جينيريشن Luna New Generation إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، وفقًا لـصحيفة بيلد ام سونتاج الألمانية.

سيتألف نظام الطائرات بدون طيار من محطة تحكم أرضية بها عدة طائرات بدون طيار وآلة إطلاق وشاحنات عسكرية.

ذكرت الصحيفة، أن الصفقة تأتي في وقت تحتاج فيه أوكرانيا بشدة إلى تعزيز ترسانة أسلحتها.

يمكن استخدام نظام الطائرات بدون طيار كنظام استطلاع ويمكنه اعتراض الاتصالات أو تشويشها.

ذكرت صحيفة بيلد أم سونتاج، اليوم الأحد نقلاً عن مصادر، أن شركة راين مايتل الألمانية ستسلم نظام الطائرات بدون طيار لونا إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام.

ياتي ذلك، فيما شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المستشار الألماني أولاف شولتز على قاذفتين إضافيتين من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت.

وقال زيلينسكي : "هذا أمر مهم جدًا. شكرًا لكم. شكرًا لك يا ألمانيا.شكرا للشعب. شكرا لك يا أولاف!".