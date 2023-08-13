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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين برنامج تحسين سبل المعيشة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بقرى شرق العريش

مشروع تربية الماعز
مشروع تربية الماعز بقرى سيناء

تواصل جمعية الهلال الأحمر المصري ، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية لمحافظة شمال سيناء، وذلك من خلال برنامج تحسين سبل المعيشة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في قرى منطقة شرق العريش بالشيخ زويد ورفح  ، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

المشاريع المتنوعة:

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء ، إن فريق تحسين سبل المعيشه، يسعى إلى تقديم المشاريع المتنوعة، وذلك بعد عمل زيارات ميدانية للقرى وتقدير احتياجات كل قرية من هذه المشاريع .

وأشار إلى أنه تم تقديم"المشاريع الاقتصادية"(MEI) بعد عمل زيارة ميدانية لقرى الظهير والغراء جنوب الشيخ زويد، لتسجيل الأسر  التي تحتاج إلى  الدعم،.وتتمثل في تربية الدواجن والماعز وماكينات خياطة ومشروع تجاري صغير وغيرها. 

وأكد على استمرار جهود فريق سبل المعيشه لتحقيق الهدف المرجو خلال الفترة القادمة لتشمل قطاع أوسع من الأسر الأكثر احتياجا ، في عدة قرى لتوفير حياة كريمة لهم ،وذلك بتحقيق سبل معيشه للأسر الأكثر احتياجا في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح.

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