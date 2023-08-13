عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوقات صعبة على فاجنر.. هذا ما كشفته المخابرات البريطانية

فاجنر
فاجنر

قالت تحديث  مخابراتي في بريطانيا، بان هناك معلومات عن قيام روسيا بوقف تمويل مجموعة فاجنر المسلحة، وذلك في تتابع لما جرى في شهر يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
وذكرت الصحيفة، أن التقرير المخابراتي ذهب إلى أن روسيا قطعت الأموال عن المجموعة التي جزء كبير منها في بيلاروسيا، بعدما فر زعيمها يفجيني بريجوزين إليها بعد وقف تمرده، بشكل سريع خلال 24ساعة.

كما ذكر التقرير المخابراتي، أن فاجنر بدأت تخفض عدد عناصرها، وتستغني عنها وتنهي عقودها، أو ترفعها للتقاعد المبكر، علاوة على تشديد الميزانية خلال هذه الأوقات على المجموعة المسلحة.

وسبق وقالت مصادر أن روسيا في سبيلها لحل المجموعة، بينما قال آخرون أن روسيا ستعيد هيكلتها فقط.
 

 

المجموعة المسلحة المخابرات البريطانية المخابرات الجارديان بيلاروسيا صحيفة الجارديان البريطانية مجموعة فاجنر مخابرات يفجيني بريجوزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

موضوعات متعلقة

مزاعم أوكرانية بتراجع قوات بوتين في الجبهة الجنوبية

مفاجأة ..ألمانيا ستسلم أوكرانيا طائرات بدون طيار في هذا الوقت

لماذا لم يحضر أحد مؤتمر قادة جيوش إيكواس اليوم؟

رعب التلوث في كندا بسبب حرائق الغابات

تعرف على هدف أوكرانيا من هجمات المسيرات على روسيا

خبير في جامعة بازل يكشف حقيقة خطورة متحور كورونا الجديد

هذا ما قالته بريطانيا عن إقالة قائد عسكري روسي.. واستهداف جسر القرم مجددًا

اكتشاف عدد أكبر من الجثث في حرائق غابات هاواي

ترشيحاتنا

لو جايب 60% هتلحق .. الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

النيجر تعيش ظلاما دامسا.. ماذا فعلت عقوبات ايكواس بالبلد الحبيس

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ