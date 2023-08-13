أوقات صعبة على فاجنر.. هذا ما كشفته المخابرات البريطانية

قالت تحديث مخابراتي في بريطانيا، بان هناك معلومات عن قيام روسيا بوقف تمويل مجموعة فاجنر المسلحة، وذلك في تتابع لما جرى في شهر يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أن التقرير المخابراتي ذهب إلى أن روسيا قطعت الأموال عن المجموعة التي جزء كبير منها في بيلاروسيا، بعدما فر زعيمها يفجيني بريجوزين إليها بعد وقف تمرده، بشكل سريع خلال 24ساعة.

كما ذكر التقرير المخابراتي، أن فاجنر بدأت تخفض عدد عناصرها، وتستغني عنها وتنهي عقودها، أو ترفعها للتقاعد المبكر، علاوة على تشديد الميزانية خلال هذه الأوقات على المجموعة المسلحة.

وسبق وقالت مصادر أن روسيا في سبيلها لحل المجموعة، بينما قال آخرون أن روسيا ستعيد هيكلتها فقط.

