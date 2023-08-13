عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«البحوث الإسلامية» يشارك في معرض ساقية الصاوي للكتاب

د. نظير عياد الأمين
د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

يشارك مجمع البحوث الإسلامية بـالأزهر الشريف في فعاليات معرض ساقية الصاوي للكتاب في دورته الثالثة عشر في الفترة من الأحد 13 أغسطس وحتى 19 أغسطس، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات التثقيفية والعلمية بما يحقق رسالة الأزهر ودوره الفكري والتوعوي.

البحوث الإسلامية يشارك في معرض ساقية الصاوي للكتاب الـ 13

قال الدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مشاركة مجمع البحوث بإصداراته العلمية المتنوعة يعكس اهتمام المؤسسة العريقة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر بنشر الوعي بين الناس خاصة فيما يتعلق بالقضايا الفكرية والعلمية المتنوعة التي تمثل جزءًا من حياة الناس في علاقتهم بربهم أولًا ثم علاقتهم بمن حولهم، حيث تسهم هذه الإصدارات بمعالجاتها المنضبطة في تيسير وتوضيح كل ما يتعلق بهذه القضايا وما يرتبط بها من آراء وما يحيط بها من فهم مغلوط يحتاج إلى تصحيحه وطرحه بالشكل الأمثل الذي يوافق مقتضى الحال والمآل.

أضاف الأمين العام أن إصدارات مجمع البحوث الإسلامية التي يشارك بها في هذا المعرض بشكل دوري تتميز بالتنوع من جانب الموضوعات التي تستعرضها، بالإضافة إلى تنوع كُتَّابها من العلماء القدامى والحاليين في التخصصات الشرعية المختلفة.

وأشار إلى أن مشاركة المجمع لا تقتصر على الإصدارات العلمية فقط، وإنما تتمثل في تقديم مجموعة من الخدمات الجماهيرية المهمة ومنها: خدمة الفتاوى التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر بشكل يومي طوال فترة المعرض للتواصل مع الزوار والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة.

البحوث الإسلامية: شيخ الأزهر يدعم مسابقة "ثقافة بلادي" للحوار والتعرف على الآخر

البحوث الإسلامية: مسابقة ثقافة بلادي إيمانا من الأزهر بقيمة العلم

زرع روح الانتماء الوطني والإنساني

وفي وقت سابق، قالت د. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، إن فكرة مسابقة ثقافة بلادي تعالج عدة أمور ومشكلات نحن في أشد الحاجة إلى معالجتها؛ فهي تزرع روح الانتماء الوطني والإنساني، تُشعِر الفرد بقيمته عند المجتمع، كما يستشعر قيمة المجتمع في حِسِّه،  وكل هذا يضمن لنا تحقيق الأمن المجتمعي،  والذي يُعدُّ من أهم أهداف المسابقة، مضيفة أن فكرة  هذه المسابقة جاءت لاستثمار  وجود طلاب من   أكثر من مائة  دولة بالأزهر الشريف في التعرف على ثقافة بلادهم، وتعرفهم على ثقافة بلدنا الحبيبة مصر، وكحَلٍّ لمشكلةٍ يعاني منها كثيرٌ من الطلاب الوافدين الذين يعيشون سنواتٍ طويلةٍ في مصر للدراسة بالأزهر وهم منغلقون على أنفسهم،  ثم يعودون لبلادهم ولم يتعرف أكثرهم على عادات وتقاليد الشعب المصري ولا على ثقافته.

أضافت شاهين في كلمتها بحفل تكريم الفائزين بالمشابقة، إن هذه المسابقة تقوم على المزاملة بين طالب مصري وطالب وافد أو طالبة مصرية وطالبة وافدة،  يتعرف كل منهما على ثقافة الآخر  من خلال التعرف على العادات والتقاليد، والتعرف على الأماكن السياحية في مصر بالزيارة،  والمعرفة  بثقافات بلد الوافد أيضًا من خلال التعرف الأسري لأسرة كل منهما،  سواء كان بصورة مباشرة في الزيارات المنزلية أو عن طريق  وسائل التواصل الاجتماعي، ثم تبادل الثقافة والمعرفة والعلم النافع في أي علم من العلوم، ثم تبادل المعارف والمهارات الحياتية التي يمكن أن يكتسبها كل منهما من الآخر،  فيحدث الاندماج بين الاثنين، مشيرة إلى أن كل هذا يسجله الطالب المصري والطالب الوافد في مادة فيلمية بفيديو لا يزيد على  15 دقيقة،  وصور لا تزيد على مائة صورة،  ومادةٍ مكتوبة تشرح ما جاء في الفيديو وما جاء في الصور،  وتحكي قصة الصداقة التي تمت بينهما من خلال عشرة  محاور، يُقَدَّمُ الملف المكتوب بصيغه وورد يقدمه الطالب المصري، والهدف من ذلك، أن يتقن الكتابة على الكمبيوتر،  ويقدمه الطالب الوافد بخط يده لكي يتقن اللغة العربية الفصحى.

وأوضحت أن هذه الفكرة دعمها فضيلة الإمام  الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،  وأشرف عليها وكيل الأزهر د. محمد عبد الرحمن الضويني، وتولى رئاستها الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد؛ حيث بلغت مشاركات من طلاب وطالبات  من 27 دولة،  فاز منهم معنا متسابقون  من اثنتا عشرة دولة،  هم:  أندونيسيا،  بنجلاديش،  ماليزيا،  السودان،   تونس، العراق،  سوريا،  الهند،  أفغانستان،  ساحل العاج،   أفريقيا الوسطى،  أفغانستان، حيث تحققت الأهداف المرجوة من محاور المسابقة الثقافية والمعرفية والسياحية.

البحوث الإسلامية ساقية الصاوي معرض ساقية الصاوي للكتاب الواعظات ثقافة بلادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار| فرص عمل بالدولار.. موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. وهذا معنى الربا في القرآن

فتاوى تشغل الأذهان.. معنى الربا في القرآن ومثال حي عليه.. صيغة التهنئة بالزواج واللفظ الوارد عنها

معنى الربا في القرآن.. مثال واقعي للتفرقة بينه والفائدة البنكية

دعاء الهم والحزن والضيق والتعب.. كان يردده النبي

واعظة بالأوقاف: الطلاق الحاصل في أيامنا بعيد كل البعد عن الشريعة

ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. 4 أسباب سماوية تدفعه

صيغة التهنئة بالزواج .. اللفظ الوارد عن رسول الله

مرصد الأزهر يحذّر الطلاب من اتباع الشائعات| ويشدّد على ضرورة الالتزام بالمنهج

ترشيحاتنا

رضا حجازي يعلن أبرز محاور استراتيجية تطوير التعليم 2024/2029

جماعة الشر وضرب الاقتصاد الوطني.. خبراء يفضحون فقاقيع الإرهابية ودراويشها بالخارج

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

أسعار أودي A3 السيدان 2023 بالسوق المحلي| صور

وزير التعليم يكشف موعد إعداد مناهج الثانوية العامة الجديدة

أجملهن درة وروجينا.. شاهد فساتين الفنانات بمهرجان العلمين تشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ20 جنيها احصل على أعلى نسبة فوسفور من سمك الشبار

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فيديو

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ