إنشاء 289 عمارة سكنية ضمن مشروعات تطوير عواصم المدن بالقليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مشروع تطوير عواصم المحافظات يتم تنفيذه حاليا بمدينة شبرا الخيمة بواسطة صندوق التنمية الحضارية ، حيث يتم التنفيذ من خلال 5 مشروعات بشبرا الخيمة وهي "البحوث 1، 2، 3 ، وإسكو، والأوقاف" بإجمالي 289 عمارة على مساحة 201 فدان، بإجمالي 16968 وحدة إسكان.

وأشار المحافظ، إلى أن مشروع البحوث 1 مقام على مساحة 59 فدانا، يتضمن عمارات إسكان اجتماعي، بإجمالي 76 عمارة إسكان اجتماعي، بإجمالي عدد وحدات 6688 وحدة إسكان اجتماعي، أما مشروع البحوث 2 على مساحة 50 فدانا، ويتضمن عمارات استثماري ومتوسط، بإجمالي 84 عمارة، وضمت عدد وحدات 3696 وحدة إسكان.

وأضاف أن مشروع البحوث 3 على مساحة 47 فدانا، ويتضمن عمارات استثماري ومتوسط، بإجمالي 68 عمارة ضمت 2944 وحدة إسكان، أما مشروع الأوقاف فيقام على مساحة 23 فدانا، ويتضمن عمارات إسكان اجتماعي، بإجمالي 25 عمارة إسكان اجتماعي ضمت 2200 وحدة سكنية، أما مشروع إسكو فيقام على مساحة 22 فدانا، ويتضمن عمارات استثمارية، بإجمالي 36 عمارة ضمت 1440 وحدة إسكان.