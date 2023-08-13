رغم رفض الأندية .. سعد أبو صندوق يكشف مميزات دوري المحترفين

كشف سعد أبو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح عن أبرز مميزات دوري المحترفين في القسم الثاني الذي أعلن عن تطبيقه اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مؤخرًا.

كان العديد من أندية الدرجة الثانية من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اعلنوا رفض تطبيق فكرة دوري المحترفين في القسم الثاني مهددين بالانسحاب من المشاركة في منافسات المسابقة المحلية.

وقال سعد أبو صندوق رئيس نادي رجاء مطروح عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن دوري المحترفين :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين : انا عن نفسي أكبر مؤيد لمسابقة دوري المحترفين حتي لا تضيع حقوق الأندية الصاعدة لدوري المحترفين وعددهم ٢٠ ناديا والأندية الصاعدة من القسم الثالث إلى القسم الثاني وعددهم ٢٩ ناديا والاندية الصاعده من القسم الرابع للقسم الثالث وعددهم ٣٧ ناديا بإجمالي ٨٦ ناديا.

حقوق الأندية في دوري المحترفين

وتابع سعد أبو صندوق: ومن هذا المنطلق دافعت بكل قوة علي حقوق الأندية الصاعدة وطلبت من مجلس اداره الاتحاد المصري لكرة القدم تنفيذ الشروط المنصوص عليه قبل انطلاق مسابقة دوري المحترفين مع العلم بأن نادي الرجاء متضرر من هذا التعديل ولكن لابد من إنكار الذات والنظر الي المصلحة العامة لصالح مصرنا الحبيبة بصفة عامة والكرة المصرية بصفة خاصة.

وأضاف: ولكني حزنت عندما أري الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني تعترض على صعود فريقين الي الدوري الممتاز ويطلبون صعود ثلاث فرق دون أي تصفيه مع اندية القسم الثاني ب

استطرد: مع العلم أن فرصة الأندية أكبر من النظام السابق حيث كان صعود نادي واحد من اصل ١٦ ناديا والوضع الحالي صعود ناديين والفرصه متاحه لثالث المجموعة.

وقال سعد ابو صندوق ايضا: اما الهبوط حدد الاتحاد هبوط ٦ فرق من أصل ٢٠ ناديا وفي السابق كان الهبوط ٤ فرق من أصل ١٦ ولو قارنا بين هذا النظام والنظام السابق سوف نجد جميع النسب في صالح هذا النظام المقترح من لجنه المسابقات بالاتحاد المصري

واختتم حديثه قائلا: هذا ما ارت توضيحه لجميع الرياضيين وللعلم لا يوجد اي خلاف شخصي مع أي عنصر من عناصر المنظومة وتربطني علاقات ممتازة مع جميع الأندية ومراكز الشباب.