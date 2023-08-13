تعليم النواب: الجامعات الإسلامية لها دورها فى حوار الأديان والتعايش السلمى بين الشعوب

أعرب النائب أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن الجامعات الاسلامية سيكون لها دورها الكبير فى اثراء الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين كل شعوب العالم فى اطار الرؤية الثاقبة من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لترسيخ مثل هذه المفاهيم اقليمياً وعربياً وافريقياً واسلامياً ودولياً.

وأشاد " أمين " فى بيان أصدره اليوم بالتصريحات المهمة التى أدلى بها الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور سامي الشريف والتى أكد فيها أن الرابطة تهدف إلى تشجيع التعاون والتنسيق بين الجامعات الإسلامية لتطوير مناهجها وإجراء شراكات بين هذه الجامعات وتطوير المقررات والمناهج الدراسية وتبادل الأساتذة والطلاب بما يثري العملية التعليمية الجامعية إلى جانب الاشتراك في البحوث والمؤتمرات التي تعقدها هذه الجامعات معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور سامى الشريف بأن الرابطة التي تضم 200 جامعة إسلامية حول العالم تفتح المجال لانضمام كافة الجامعات العالمية إليها حتى التي لا تقوم بتدريس المقررات والمناهج الإسلامية لأن الهدف من ذلك الاستفادة من خبرات الجامعات الأجنبية وتطوير العلاقات معها.

واعتبر النائب أشرف أمين أن انضمام كافة الجامعات العالمية الى الجامعات الاسلامية بمثابة دليل قاطع على ترسيخ مبدأ الحوار والتعايش بين جميع طلاب الجامعات بمختلف دول العالم مؤكداً على ضرورة السعى بكل الطرق لتحقيق هذا الهدف والاقتراح المهم الذى طرحه الدكتور سامى الشريف على طاولة جميع جامعات العالم التى يجب أن تبادر للانضمام والتعاون مع الجامعات الاسلامية لأن شباب الجامعات سيكون لهم دورهم الحقيقى فى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الدكتور سامى الشريف على تحقيق خططته لتطوير وتحديث الجامعات الاسلامية لمواجهة التحديات التى تواجه الجامعات الاسلامية.

كان الدكتور سامي الشريف قد اشار فى تصريحاته إلى زيارته مؤخرا لرئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت يرافقه الدكتور محمد بخاري حسن رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وفتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأضاف " الشريف " أن التعليم الجامعي أصبح الآن لا يعرف حدودا إقليمية ولكنه يحدث تطورا كبيرا من الناحيه التكنولوجية، ومن ناحية المناهج التي تدرس وأساليب التدريس ، مؤكدا أهمية استفادة جامعاتنا في العالم الإسلامي من خبرات الجامعات الأجنبية وتطور من آدائها وفقا لمستحدثات العصر.

وأشار الدكتور سامى الشريف إلى أن الرابطة ستنظم مؤتمرا يوم 24 أغسطس الجاري بالمشاركة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) في الرباط حول تنظيم الحريات بين القيم الإسلامية والقانون الدولي.

وأضاف أن الرابطة ستنظم مؤتمرا في أول أكتوبر القادم بالتعاون مع جامعتي الأسكندرية والعلمين ومكتبة الأسكندرية حول دور الثقافة والفنون في إثراء الحوار بين الحضارات.. مشيرا إلى أنه ستعقد الرابطة أيضا في أكتوبر القادم مؤتمرا في جامعة شيتاتونج ببنجلاديش حول التحديات التي تواجهها الجامعات في المرحلة المعاصرة.