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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعرف تعمل إبه علشان تشتغل سايس بشكل قانوني.. تفاصيل

السايس
السايس

وضح قانون انتظار المركبات في الشارع، مهنة السايس وحدد لها شروط وأوراق للعمل بها، وذلك لضبط الأوضاع في الشوارع وعدم استغلال البلطجية والمرتزقة الشوارع وفرض إتاوات علي المواطنين نظير ركن مركباتهم.

 

شروط مهنة السايس

 

- اجادة  القراءة والكتابة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها قانوناً.

-لديه رخصة قيادة سارية.

-عمره ۲۱ سنة عند الحصول على ترخيص العمل كسايس.

- لا يتعاطي المواد المخدرة ولدية شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد ذلك.

-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

-الالتزام بالقيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركباتغير المحدد.

- تئول نسبة (٧٠٪) من حصيلة رسوم انتظار المركبات في الشوارع لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

-تلغي رخصة مزاولة مهنة السايس في حالة تحصيل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من  اللجنة المختصة وذلك بقرار مسبب .

 

يتم طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات مع الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز 10 سنوات وذلك بمعرفة المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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